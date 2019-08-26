Seri, kariyerinde bir ilki yaşadı

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırladı. Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaraylı Jean Michael Seri, direkt kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın 74. dakikasında yaşanan orta saha mücadelesinde sarı - kırmızılı futbolcu Jean Michael Seri, Konyasporlu Jevtovic'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Pozisyonun ardından VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Mete Kalkavan, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Seri direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İKİ HAFTADA İKİ KIRMIZI
Sezonun ilk haftasında Denizlispor deplasmanına çıkan Galatasaray'da stoper oyuncusu Marcao da ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmişti.