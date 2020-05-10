Seri: Şampiyonluk kupasından uzak değiliz

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Seri, Süper Lig'in geleceği, performansı ve koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

''ŞAMPİYONLUĞA UZAK DEĞİLİZ''

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde şampiyonluk yarışının çekişmeli geçtiğini aktaran Seri, "Şampiyonluk kupasından uzak olmadığımızı düşünüyorum. Liglerin tekrardan başlayacağına inanıyorum. Ligler başladıktan sonra her maçı ayrı ayrı ele alacağız. Büyük bir ciddiyetle ilerleyip, şampiyon olmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

''İLK ZAMANLAR BEKLENENİ VEREMEDİM''

Jean Michael Seri, sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısında istenilen performansı sergileyemediğini anlatarak, "Bir kulübe geldiğiniz zaman, büyük beklentiler vardır. İnsanlar, sizin sunduğunuzun haricinde bir şeyler görmek ister. Başlangıçta sergilemiş olduğum performans, bu büyük kulübün taraftarları tarafından beklenen performans değildi." şeklinde görüş belirtti.