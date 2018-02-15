Serie A takımları, Koray Günter'in peşinde

Galatasaray'a transfer olduğundan beri yedek kulübesinde kurtulamayan Koray Günter, İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirecek.

İTALYA'YA SICAK BAKIYOR

İtalyan basını, Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Koray Günter'e yeni sözleşme teklif ettiğini ancak Türk asıllı Alman futbolcunun kariyerinde yeni bir macera istediği ve Serie A'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

3 TAKIM İZLİYOR

Sezon sonu bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek Koray Günter'i Serie A takımlarından Lazio, Atalanta ve Fiorentina'nın yakın bir şekilde izlediği ve sezon sonuna kadar girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

2012 yılında 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Koray Günter, bu sezon 5'i Türkiye Kupası, 3'ü Süper Lig olmak üzere 8 kez Galatasaray forması giydi.