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Serie A'da 7 kulüp ligin başlamasını istemiyor

Serie A ekiplerinden; Torino, Sampdoria, Bologna, Parma, SPAL, Brescia ve Udinese'nin sezonun tamamlanmasını istemedikleri ortaya çıktı.

| Haber Merkezi
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Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da futbol durma noktasına gelirken, salgının büyük boyutlara ulaştığı İtalya'da futbolun geleceği tartışılıyor.

İtalya Futbol Federasyonu, 2019-20 sezonunun geleceğiyle ilgili salı günü toplantı gerçekleştirecek. Ancak toplantı öncesi İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SEZONUN TAMAMLANMASINI İSTEMİYORLAR

İtalyan haber ajansı Adnkronos'ta yer alan habere göre; Serie A'da mücadele eden Torino, Sampdoria, Bologna, Parma, SPAL, Brescia ve Udinese sezonun tamamlanmasını istemiyor.

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