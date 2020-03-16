Serie A'da iki sezon birleşebilir

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, şu ana kadar İtalya'da 1.809 can aldı.

Ülkede virüse karşı güvenlik tedbirleri yoğunlaşırken, ertelenen futbolun da geleceği bilinmiyor.

"2 NİSAN ÇOK YAKIN BİR TARİH"

Konuyla ilgili açıklamalar yapmak adına bir radyo programına katılan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, açıklamasında, "Şu anda herhangi bir hipotezin anlamı yok. Beklentiler üzerinde çalışıyoruz. Hazirana kadar sezonu bitirmek hepimizin temennisi, ancak bugün bu ihtimali düşünmek gerçekten zor. Futbolun sosyal bir birleştirici olduğunu düşünmeliyiz ve mümkün olan en kısa sürede dönebilmeliyiz. Ancak 3 Nisan yalnızca futbolun değil, diğer tüm aktivitelerin yeniden başlamasını düşünmek için çok yakın bir tarih. Kendimize tarih referansı versek bile planladığımız gibi olmayabilir ve hazırlıksız yakalanabiliriz." ifadelerini kullandı.

"İKİ SEZONU BİRLEŞTİREBİLİRİZ"

Ligin akıbeti için en iyi fikirlerle plan yapacaklarını belirten Gabriele Gravina, "Hiçbir şeyi göz ardı edemiyoruz. Turnuvaları bitirmek için en iyimser fikirlerle çalışmalı, plan yapmalıyız. Turnuvaların tamamlanması mümkün değilse başka kararlar da alabiliriz. Bu sezonun şampiyonluğunu iki farklı sezonu birleştirerek gerçekleştirebiliriz. Bunlarla birlikte gelecekte ne olacağını, yarın neler yaşanacağını bilmiyoruz." dedi.

"İTALYA KUPASI'NI TAMAMEN RAFA KALDIRDIK"

Öte yandan İtalya Kupası ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Gravina, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"İtalya Kupası'nı artık konuşmuyoruz, tamamen rafa kaldırdık."