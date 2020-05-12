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Serie A'nın kaderi virüsün bulaşma eğrisine bağlı

Dünyada spor organizasyonları yavaş yavaş geri dönerken, gözler İtalya'da. Spor bakanına göre, Serie A için karar vermek adına en az bir hafta daha gözlem yapmaları gerekiyor.

| AA
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İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) ne zaman yeniden başlayacağının, ülkedeki koronavirüs salgınının bulaşma eğrisinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu açıkladı.

''BİR HAFTA DAHA GÖZLEMLEMELİYİZ''

Serie A’nın geleceğini TG1 kanalına değerlendiren Bakan Spadafora, "İhtiyatlı olma çizgisi takip edilmesi gereken doğru yoldur. Futbol şampiyonasının ne zaman yeniden başlayacağına karar vermek için bulaşma eğrisinin nasıl gittiğini bir hafta daha gözlemlememiz gerekiyor." dedi.

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