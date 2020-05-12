Serie A'nın kaderi virüsün bulaşma eğrisine bağlı

Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel

1 Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha Fenerbahçe'de bir kulüp çalışanı daha koronavirüse yakalandı. Sarı-lacivertli kulüp, üzücü haberi resmi internet sitesinden duyurdu.

2 Mike Tyson yıllar sonra ringe çıkıyor Mike Tyson ile Holyfield'ın, geliri koronavirüs mağdurlarına bağışlanmak üzere yapılacak bir gösteri maçında karşı karşıya gelecekleri iddia edildi.

3 Hentbol ligi tescil edildi Basketbol ve voleybolun ardından Türkiye Hentbol Federasyonu da koronavirüs nedeniyle liglerin tescil edildiğini açıkladı.

4 Fatih Terim'in yeni teknik heyeti şekilleniyor Gelecek sezon için yeni bir teknik heyet kadrosu oluşturacak olan Fatih Terim'in; Elmander, Riera ve Selçuk İnan'ı istediği öğrenildi.

5 Galatasaray hala Falcao'dan haber bekliyor Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve bu süreçte oyunculardan anlayış bekleyen sarı-kırmızılı yönetime, Radamel Falcao'dan henüz bir yanıt gelmedi.

6 Türkiye'de başarısız olan yabancı hocalar Son 25 yılda Süper Lig'de görev almış ancak başarısızlıkları nedeniyle yolların ayrıldığı teknik direktörleri sizler için derledik...

7 Manchester City'nin sahibi 9'uncu kulübünü satın aldı İngiliz devi Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group'un (CFG), Belçika ekibi Lommel'i satın aldığı öğrenildi.

8 Beşiktaş'ın Nagatomo'ya teklifi ortaya çıktı Galatasaray'da kadro dışı kalan Nagatomo ile ilgilenen Beşiktaş'ın, Japon futbolcuya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

9 Emre Belözoğlu'ndan Erol Bulut baskısı Pellegrini ve Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'dan gelen Erol Bulut isteği üzerine geri adım attı. Sarı-lacivertlilerde ibrenin, Bulut'a döndüğü öğrenildi.