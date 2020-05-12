Serie A'nın kaderi virüsün bulaşma eğrisine bağlı

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) ne zaman yeniden başlayacağının, ülkedeki koronavirüs salgınının bulaşma eğrisinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu açıkladı.
''BİR HAFTA DAHA GÖZLEMLEMELİYİZ''
Serie A’nın geleceğini TG1 kanalına değerlendiren Bakan Spadafora, "İhtiyatlı olma çizgisi takip edilmesi gereken doğru yoldur. Futbol şampiyonasının ne zaman yeniden başlayacağına karar vermek için bulaşma eğrisinin nasıl gittiğini bir hafta daha gözlemlememiz gerekiyor." dedi.