Serie C'de 20-0 biten maç

İtalya 3. Ligi Serie C'de haftaya damga vuran bir sonuç alındı. Cuneo, Pro Piacenza'yı tam 20-0'lık skorla mağlup etti.

İLK YARIDA 16 GOL

Ekonomik sorunlarla boğuşan Pro Piacenza, karşılaşmaya teknik direktörü olmadan, sadece 16-19 arası 7 oyuncuyla maça çıkabildi ve bu maçtan önce ligde 18 golü bulunan Cuneo da rakibine acımadı.

İlk yarısı 16-0 sonuçlanan mücadelenin 2. yarısında ise sadece 4 gol çıktı. Ev sahibinde Kanis 6, Defendi ise 5 gol atarak öne çıktı. Ayrıca De Stefano da hat-trick yaptı. Ligin dibinde yer alan Pro Piacenza'nın daha önce 8 puanı da silinmişti.