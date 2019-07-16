Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a Süper Lig'de maç yok

Merkez Hakem Kurulu, bu sezon Süper Lig'de görev alacak Üst Klasman hakemleri açıkladı. Üst Klasman yer alan hakem sayısı 43'e çıkarılırken, Serkan Çınar ile Bülent Yıldırım'ın listede yer almaması dikkat çekti.
BÜYÜK HATALARA İMZA ATTILAR
Geçen sezon Süper Lig'in 31. haftasında TT Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 2-0 kazandığı Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetmişti.
Sarı-kırmızılı takımın 1-0 öne geçtiği golden önce yaşanan taç tartışmasında kararını Galatasaray'dan yana kullanan Yıldırım, golü geçerli saymış, pozisyon uzun süre tartışılmıştı. Galatasaray, olaylı derbide Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmıştı.
32. haftada oynanan Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Serkan Çınar ise yaptığı hatalarla hakemlik camiasını yeniden tartışmaya açtı. Sarı-kırmızılı ekibin 3-2 kazandığı mücadelede yine futboldan çok hakem konuşulmuştu. Verdiği ve vermediği penaltı kararlarıyla ülke gündemine oturan Çınar da Yıldırım gibi kızağa çekildi.
ÜST KLASMANDA YER ALMADILAR
Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı 43 kişilik hakem listesinde yer almayan Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar, bu yıl Süper Lig'de düdük çalamayacak.