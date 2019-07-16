Fenerbahçe'de kampın en iyilerinden olan Max Kruse, hem karakteri hem de çalışkanlığıyla Ersun Yanal'dan tam not aldı.

Galatasaray'ın deplasman forması internete sızdı. Sarı-kırmızılılar bu sezon deplasmanda gri formayla mücadele edecek.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bandırmaspor'a transfer olan ve attığı gollerle takımını ligde tutan Batuhan Karadeniz, Marmara ekibiyle yeniden anlaştığını duyurdu.

Falcao ve Chicharito gibi dünyaca ünlü golcülere talip olan Galatasaray, bu isimlerden sonuç alamayınca Genk'in forveti Mbwana Samatta'ya yöneldi.

Galatasaray, Samatta için teklif yapacak

Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, inançları doğrultusunda ibadetini rahatça yapabildiği için Türkiye'de futbol oynadığını ifade etti.

TFF, geçen sezon Galatasaray-Beşiktaş ve Rizespor-Galatasaray maçlarında yaptıkları hatalarla şampiyonluk yarışını etkileyen Serkan Çınar'la Bülent Yıldırım'a bu sezon görev vermeyecek.

1 Suudi Arabistan'da gündem Rodrigues transferi Rodrigues'in 2 yıllığına bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye kiralanması Suudi Arabistan'da büyük yankı uyandırdı. Bakanlık, Al-İttihad'dan transferin mali detaylarını açıklamasını istedi.

2 Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a Süper Lig'de maç yok TFF, geçen sezon Galatasaray-Beşiktaş ve Rizespor-Galatasaray maçlarında yaptıkları hatalarla şampiyonluk yarışını etkileyen Serkan Çınar'la Bülent Yıldırım'a bu sezon görev vermeyecek.

3 Demba Ba: Türkiye tamamen bir özgürlük ülkesi Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, inançları doğrultusunda ibadetini rahatça yapabildiği için Türkiye'de futbol oynadığını ifade etti.

4 Galatasaray, Samatta için teklif yapacak Falcao ve Chicharito gibi dünyaca ünlü golcülere talip olan Galatasaray, bu isimlerden sonuç alamayınca Genk'in forveti Mbwana Samatta'ya yöneldi.

5 Ersun Yanal'dan Kruse yorumu: Çok iyi transfer Fenerbahçe'de kampın en iyilerinden olan Max Kruse, hem karakteri hem de çalışkanlığıyla Ersun Yanal'dan tam not aldı.

6 Batuhan Karadeniz, Bandırma'da kaldı Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bandırmaspor'a transfer olan ve attığı gollerle takımını ligde tutan Batuhan Karadeniz, Marmara ekibiyle yeniden anlaştığını duyurdu.

7 Galatasaray'ın deplasman forması gri Galatasaray'ın deplasman forması internete sızdı. Sarı-kırmızılılar bu sezon deplasmanda gri formayla mücadele edecek.

8 Fenerbahçe, Fransa'dan orta saha alıyor Elif Elmas'ı Napoli'ye 18 milyon euroya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Marsilya'dan Luiz Gustavo'yu kadrosuna katacak.

9 Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre ile prensipte anlaştı.