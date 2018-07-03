Serkan Kırıntılı Konyaspor'da kaldı

Konyaspor'un tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı, yeşil-beyazlı takımda kaldı.

Konyaspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Milli Takım'a yükselen ve transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Serkan Kırıntılı, geleceği hakkındaki kararını verdi.

2020 YILINA KADAR KONYA'DA

Tecrübeli kaleci kendisini 2020 yılına kadar Konyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yapılan bu anlaşma Konyaspor tarafından "Tecrübeli ve başarılı kalecimiz Serkan Kırıntılı ile sözleşmemizi 2019 – 2020 sezonunun sonuna kadar uzattık. Yeniden hoş geldin Serkan Kırıntılı" şeklinde duyuruldu.