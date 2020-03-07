Serkan Kırıntılı yine Fenerbahçe maçında yok

Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı.
Karşılaşmanın son anlarında yaşanan ilginç bir pozisyon ise dikkatlerden kaçmadı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Maçın 88. dakikasında Konyasporlu Serkan Kırıntılı, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için direkt kırmızı kart gördü.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Kırmızı kartla oyun dışında kalan Serkan Kırıntılı, önümüzdeki hafta Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
İLK YAPIŞI DEĞİL
Serkan Kırıntılı, sezonun ilk yarısında oynanan Malatyaspor maçında da 20. saniyede ceza sahası dışında topa elle müdahale edince kırmızı kart görmüştü.
Tecrübeli kalecinin, bu pozisyonun ardından Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmesi ligin ilk yarısında da yaşandığı için akıllarda soru işareti bıraktı.