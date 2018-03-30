Serkan Reçber Futbol Akademisi'nin başına geçiyor

Sezon bitimi Ümraniye'de yapımı düşünülen 'Futbol Akademisi' için start verecek olan Beşiktaş, bu konuda Türkiye'nin en iyisi olmak istiyor.

Tesisin yapımı için planlanan arazinin devri konusunda bürokratik işlemlerde sona yaklaşan Siyah-Beyazlılar'ın akademide çalışacak futbol adamları için de görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

SPORTİF DİREKTÖR DEĞİL

Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan altyapıdan sorumlu yönetici Metin Albayrak, Serkan Reçber'in bu isimler arasında olduğunu doğruladı.

Albayrak, "Görüştüğümüz kişilerin görevi sadece altyapı ile ilgili olacak. A takımla herhangi bir bağlantısı olmayacak. Genç yetenekleri keşfedip kulübe kazandırarak, A takıma önerecekler. Anlaşırsak sezon öncesi çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Albayrak yaptığı açıklamayla anlaşılması durumunda Reçber'in sportif direktör olmayacağını duyurdu.

KULÜP BİNASINDA GÖRÜŞÜLDÜ

Önceki gün de Başkan Fikret Orman, Metin Albayrak ve Serkan Reçber kulüp binasında bir araya gelerek yaklaşık 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Fikret Orman, planlarını Reçber'e anlattı. Reçber ise yapabilecekleri hakkında konuştu.

Sohbet havasında geçen görüşmede Serkan Reçber'le anlaşılması durumunda Şenol Güneş'in yetki alanıyla bir bağlantısı olmayacağı tamamen Metin Albayrak'a bağlı olarak çalışacağı konuşuldu.