Serkan Reçber'in ilk transferi

Beşiktaş'ta futbol planlama-geliştirme, altyapı ve scouting departmanının başına getirilen Serkan Reçber, ilk icraatını yaptı.
Sağ bekte Gökhan Gönül'ün alternatifi bulunmadığı için harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Reçber'in yakın takibe aldığı Uruguay Milli Takımı'nda forma giyen Guillermo Varela ile görüşmelere başladı.
M.UNİTED'DA OYNAMIŞTI
2017'de Manchester United'ın kadrosunda yer alan Varela ülkesinin CA Penarol takımında top koşturuyor. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunu İspanyol vatandaşlığı da bulunuyor.
Varela, 2018 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'ndaki performansıyla da dikkat çekiyor.