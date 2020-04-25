Servet Çetin: Denizli'de şampiyonluğu kaybedince yıkıldık

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Servet Çetin, Ajansspor'a konuştu.

Şimdilerde Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yapan Çetin, Denizli'de kaybettikleri şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.

Servet, "Denizlispor maçından sonra soyunma odasından 3-4 saat çıkamadık. Herkes oturduğu yerde kaldı. Duşa hemen giremedik. Anlatması çok güç. Sessizlik hakim oldu. İstanbul'a uçakla 1 saatte geleceğimiz yol bize 11 saat geldi. Geldikten sonra ufak tefek tepkiler oldu. Her şey senin elinde ne yapıp edip o maçı kazanıp şampiyon olacaksın. O anlamda biz de üzüldük. Tarihe geçecektik 3 kere üst üste şampiyon olarak. Ben Fenerbahçe'ye gelip 3 kere üst üste şampiyon olan ender oyunculardan olacaktım. Kesinlikle çok üzüldük, çok moralimiz bozuldu. Onu zaten bütün oyuncular uzun süre yaşadık. Büyük bir acı ve kayıp oldu. 1 senenin emeği gidiyor. Maalesef ki böyle şeyler oluyor." dedi.