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Setien: Böyle biterse şampiyon gibi hissetmeyeceğim

Barcelona'nın teknik direktörü Quique Setien, koronavirüs nedeniyle ertelenen maçlara devam ederek sahada şampiyon olmak istediklerini belirtti.

| Haber Merkezi
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Quique Setien, İspanyol TV3 kanalına yaptığı açıklamada, Real Madrid'in iki puan önünde lider olduklarını hatırlatarak, "Gerçek şu ki, ligi şimdiki haliyle bitirirsek şampiyon gibi hissetmeyeceğim. Benim isteğim sahada oynayarak şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

61 yaşındaki teknik adam, futbolculara kaybedecek zamanı olmadığını söylediğini ve hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nde kupa hedeflediğini dile getirdi.

''KUPAYI İNEKLERE GÖSTERECEĞİM''

Setien, "Şampiyonlar Ligi kupasıyla doğduğum kasaba Liencres'in etrafında yürümeyi ve kupayı ineklere göstermeyi hayal ediyorum." yorumunu yaptı.

Barcelona ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2022'ye kadar sözleşmesi olduğunu anımsatan İspanyol teknik adam, başarılı olarak kontratını uzatmak istediğini de sözlerine ekledi.

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