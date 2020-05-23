Setien: Neymar ile çalışmayı çok isterim

2017 yılında Barcelona'dan PSG'ye tarihin en yüksek bonservis bedeli olan 222 milyon euro karşılığında transfer olan Neymar, eski kulübüne geri dönmek istediğini söylemişti.

Barcelona'nın teknik direktörü Quique Setien de Brezilyalı oyuncunun bu isteğinin gerçekleşmesinden memnun olacağını belirtti.

''NEYMAR İLE ÇALIŞMAK ÇOK İSTERİM''

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Setien, "Neymar gibi dünyanın en iyi oyuncularından biriyle çalışmayı çok isterim. Dürüst olmak gerekirse Messi'nin teknik direktörü olmak bir hayal gibi ama Neymar'ın da kadromuza katılması beni çok mutlu eder." ifadelerini kullandı.