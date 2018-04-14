Sevilla 2-0'dan geri döndü

İspanya Ligi'nde 32. hafta maçında UEFA Avrupa Ligi hesapları yapan Sevilla ile Villarreal karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan mücadelede Villarreal 2-0 öne geçmesine rağmen karşılaşma 2-2 bitti.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Villarreal, 36. dakikada Dani Raba ve 68. dakikada Carlos Bacca kaydetti. Sevilla'da Wissam Ben Yedder 62. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Villarreal'in 2-0 önde olduğu sırada, Jaume Costa 76. dakikada kırmızı kart gördü ve iki takım da 10'a kişi ile maça devam etti.

SEVILLA PENALTI KAÇIRDI AMA 2-2 YAPTI

Ev sahibi Sevilla'da 77. dakikada penaltı için topun başına Nolito geldi ancak topu ağlara gönderemedi. Maçı bırakmayan Sevilla, 78. dakikada Nolito'nun folüyle durumu 2-1'e getirdi.

karşılaşmanın 82. dakikasında ceza sahası dışından harika bir vuruş yapan Steven N'Zonzi, golünü attı ve mücadele 2-2 oldu. Kalan bölümde başka gol gelmeyince iki takım da beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.