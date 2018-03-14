Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadele İspanya'da 0-0 sona ermişti. Rövanş maçında ise İngiltere'de Sevilla rüzgarı esti.

Maça iki takım da kontrollü başlarken, ilk 45 dakika golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da bir süre gol sesi çıkmadı. İki takım da gol poziyonu bulmasına rağmen, topu filelere gönderemedileri.

15 DAKİKADA DEĞİŞTİ

Herkes maçın uzatmalara gideceğini düşünürken, 75. dakikada sahneye Wissam Ben Yedder çıktı.

İlk golün ardından şoke olan Kırmızı Şeytanlar, 79. dakikada kalesinde bir gol daha gördü. Golü atan yine Yedder.

2-0 geriye düşen Manchester'ın 10 dakikada 3 gol bulması gerekiyordu.

84. dakikada Lukaku'dan gelen gol sadece skor tabelasını değiştirdi.