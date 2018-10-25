Sevilla-Akhisarspor maçı muhtemel 11'leri

Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta İskoç hakem Kevin Clancy düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Grupta ilk olarak Akhisar'da Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ikinci müsabakada ise Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenildi. Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçtikten sonra Krasnodar'a 2-1 yenilmişti. Kart cezalısı Mustafa Yumlu'nun yarın forma giyemeyeceği yeşil-siyahlı ekipte Bilal Kısa, Elvis Manu, Serginho ve Avdija Vrsajevic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Akhisarsporlu futbolculardan Yevgen Seleznov, 2015'te UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Dnipro formasıyla Sevilla'ya karşı mücadele etmişti. Sevilla'nın kadrosunda daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer de bulunuyor. Grupta diğer maçta Standard Liege ile Krasnodar, Belçika'da karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sevilla: Vaclik, Gomez, Kjaer, Carrico, Navas, Sarabia, Vazquez, Arana, Banega, Yedder, Silva

Akhisarspor: Fatih, Lopez, Mustafa, Caner, Kadir, Aykut, Sissoko, Josue, Barbosa, Güray, Seleznov