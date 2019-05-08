Sevilla Edin Visca'ya talip oldu

Daha önce Cengiz Ünder’i Başakşehir’den Roma’ya transfer eden sportif direktör Monchi’nin yeni hedefi Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca.

Başarılı futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe de teklif yapma hazırlığında...

BAŞAKŞEHİR'E TEKLİF YAPACAK

Sevilla'ya geri dönen Monchi, Bosnalı yıldız için kesenin ağzını açtı. Sezon başından bu yana Visca’nın hemen hemen her maçını canlı izleyen Monchi, Başakşehir’in kapısını önümüzdeki günlerde çalarak teklifini sunacak.

10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için Başakşehir’e 10 milyon euro önermeye hazırlanan İspanyollar, bu transferi gerçekleştirebilmek adına şartları zorlayacak.

Başakşehir’in de artık yeni bir adım atmak isteyen Visca’nın kontratının da sona erecek olmasını göz önünde bulundurup transfere müsaade etmesi bekleniyor.