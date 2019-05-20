Sevilla Feghouli'nin peşinde

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da şüphesiz takımın en iyi ismi Sofiane Feghouli'ydi.
Kritik maçlarda attığı şık gollerle yıldızlaşan Cezayirli futbolcu, bu sezon 9 gol-6 asistlik bir performans sergiledi.
10 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR
30 yaşındaki futbolcuyu yakından takip eden Sevilla'nın 10 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.
Feghouli'yi Valencia'dan da tanıyan İspanyol ekibinin, transfer döneminin açılmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalacağı belirtildi.
(As gazetesinde yer alan o haber)