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Sevilla Feghouli'nin peşinde

Bu sezon 9 gol 6 asistlik bir performans sergileyen Feghouli'ye Sevilla talip oldu. 10 milyon euroyu gözden çıkaran İspanyol ekibinin lig biter bitmez G.Saray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

Sevilla Feghouli'nin peşinde
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Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da şüphesiz takımın en iyi ismi Sofiane Feghouli'ydi.

Kritik maçlarda attığı şık gollerle yıldızlaşan Cezayirli futbolcu, bu sezon 9 gol-6 asistlik bir performans sergiledi. 

 

10 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

30 yaşındaki futbolcuyu yakından takip eden Sevilla'nın 10 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

Feghouli'yi Valencia'dan da tanıyan İspanyol ekibinin, transfer döneminin açılmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalacağı belirtildi.

(As gazetesinde yer alan o haber)

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