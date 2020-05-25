Sevilla, İrfan Can'ı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği İrfan Can Kahveci, La Liga'ya transfer olabilir...

Todofichajes'in haberine göre; Sevilla, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile anlaşan Ever Banega'nın yerine, milli futbolcumuzu kadrosuna katmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR 12 MİLYON EURO İSTİYOR

İspanyollar, İrfan Can'ın Başakşehir'in en büyük yıldızlarından biri olduğunu ve bu sezon gösterdiği performansla geçmiş yılların da üzerine çıktığını belirtti.

Öte yandan edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki oyuncu için Başakşehir 12 milyon euro istiyor.

HEDEFİM YURT DIŞI DEMİŞTİ

Yetenekli futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, "Başakşehir'den sonraki hedefim yurt dışına transfer olmak. Avrupa Şampiyonası’nda ülkemi başarılı bir şekilde temsil ettikten sonra yurt dışına transfer olup orada daha büyük başarılara imza atmak istiyorum." demişti.