Sevilla, liderin yakasını bırakmadı

La Liga'nın 16. haftasında Sevilla, evinde Girona'yı Ever Banega ve Pablo Sarabia'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısındandan gol sesi çıkmazken, 55. dakikada Ever Banega sahneye çıktı ve Sevilla adına durumu 1-0'a getirdi.

64. dakikada Sevilla'nın yıldız ismi Pablo Sarabia, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Sevilla, bu skorla La Liga'nın 3. sırasında kendine yer buldu.

Girona ise 10. sırada yer aldı. Öte yandan Sevilla, galibiyet serisini 8'e çıkarttı. Sevilla, gelecek hafta deplasmanda Leganes ile karşı karşıya gelecek. Girona ise evinde Getafe'yi konuk edecek.