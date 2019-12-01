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Sevilla zirve takibini bırakmadı

İspanya La Liga'da 15. hafta mücadelesinde Sevilla, sahasında Leganes'i 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

| Haber Merkezi
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İspanya La Liga'da 15. hafta karşılaşmasında Sevilla, Leganes'i konuk etti.

Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Sevilla'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

TEK GOL CARLOS'TAN

Sevilla'ya galibiyeti getiren golü, 63. dakikada Diego Carlos kaydetti.

La Liga'da üst üste üçüncü maçını da kazanan Sevilla, puanını 30'a yükseltti ve lider Real Madrid'in 1 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

LEGANES SON SIRADA

Ligde üst üste beşinci maçından da galibiyet alamayan Leganes ise 6 puanda kaldı ve son sırada yer aldı.

Sevilla, gelecek hafta Osasuna deplasmanına konuk olacak. Leganes ise Celta Vigo'yu ağırlayacak.

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