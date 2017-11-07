Sevilla'nın Abdülkadir için yaptığı teklif

Bu sezon Ersun Yanal’dan aldığı forma şansını çok iyi değerlendiren ve Trabzonspor’un gözbebeği haline gelen Abdülkadir Ömür, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Pek çok takımın, scout ekibi (oyuncu izleme ekibi) tarafından izlenen Abdülkadir’e Sevilla’dan teklif geldi.

TEKLİF 6 MİLYON EURO

Menajerler vasıtasıyla kapıyı çalan İspanyollar, resmi olmayan 6 milyon Euro’luk bir öneri sundu. Yaklaşık 25 milyon TL’yi gözden çıkartan Sevilla, Trabzonspor’un nabzını yokluyor. Başkan Muharrem Usta’nın Abdülkadir için beklentisi ise çok daha yüksek.

BAŞKAN 10 İSTİYOR

10 milyon Euro’nun altına bir rakama 18 yaşındaki futbolcuyu satmak istemeyen Muharrem Usta, bu sezon ne olursa olsun Abdülkadir Ömür’ü takımda tutmak istiyor. Usta, genç ismin istikrarlı şekilde oynaması halinde değerini artıracağını düşünüyor.

EN DEĞERLİ OYUNCUM

Rıza Çalımbay göreve geldikten sonra 11’de şans bulamayan Abdülkadir konusunda Trabzonspor’un hocası açıklamalarda bulundu. Lig Radyo’da Ömer Necati Albayrak’ın sunduğu Mixed Zoned’a konuşan Çalımbay, “Abdülkadir en değerli oyuncumuz. Zaten her maçta oyuna girdi. Ona kesinlikle çok güveniyorum” dedi. Milli arayla ilgili de değerlendirmede bulunan Rıza hoca, “Kampı iyi değerlendirip, ilk yarı sonuna kadarki 6 final maçına odaklanacağız. Bunlar hedefimizi belirleyecek” diye konuştu.