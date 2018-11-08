Sevilla'ya yenilen Akhisar'ın Avrupa'da şansı kalmadı

Uğur Özcan: Söz verdik ama olmadı

1 Koeman: Belhanda'nın ceza alması için öldürmesi mi lazım Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, 2-0 kazanılan Anderlecht maçının ardından PFDK'nın verdiği cezaları eleştirdi.

2 Beşiktaş, Belçika'da galibiyeti kaçırdı Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Genk'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlıların puanı 4'e yükseldi.

3 PFDK G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza yağdırdı Olaylı derbinin ardından PFDK'ya sevk edilen toplam 14 kişi ağır cezalara çarptırıldı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 7 resmi müsabakada takımını yalnız bırakacak.

4 Fenerbahçe kadıköy'de rahat kazandı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu 4. maçında sahasında Anderlecht'i 2-0 mağlup etti ve gruptaki puanını 7'ye çıkardı.

5 Mbappe'nin sözleşmesindeki uçuk rakamlar Genç yıldız Kylian Mbappe, PSG ile sözleşme imzalarken kulüpten 5 yıllık sözleşme parası olarak 50 milyon euro ve yıllık 50 saat özel uçakla gezme hakkı istedi.

6 Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar PFDK'nın 7 maç ceza verdiği Fatih Terim, 14. hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde takımın başında olamayacak. Sarı-kırmızılı ekip Ümit Davala'ya emanet.

7 Fatih Terim, Mustafa Cengiz'e kırıldı Fatih Terim Mustafa Cengiz'in derbi sonrası, "Maç 2-0 oldu, 7-0 olsun isterdim ama 2-2 bitti" sözlerine kırıldı.

8 Burak Yılmaz Malatya maçı kadrosuna alınmadı Trabzonspor'da 1 maçlığına kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

9 Fatih Terim, Konoplyanka'yı istedi Fatih Terim'in Schalke 04'ün hocası Tedesco'yla yaptığı görüşmede Ukraynalı futbolcu Konoplyanka'yı istediği ifade edildi.