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Sevinirken stadın boşluğuna düşen futbolcu - VİDEO

Benjamin Kololli, AEK Larnaca ile Zürih arasında oynanan maçta attığı golün ardından sevinirken tribünle saha arasındaki boşluğa düştü.

Sevinirken stadın boşluğuna düşen futbolcu - VİDEO
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UEFA Avrupa Ligi A grubunda oynanan Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile İsviçre temsilcisi Zürih'in maçı gündeme oturdu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Karşılaşmayı Zürih, golcü futbolcusu Benjamin Kololli'nin 61. dakikadaki yendi ve 3 puanın sahibi oldu ama Kololli'nin gol sevinci sırasındaki yaşadığı kaza maçın önüne geçti.

26 yaşındaki futbolcu attığı golün ardından tribünlere koştu, sahayla tribün arasındaki boşluğu fark etmeyen futbolcu sevinci sırasında aşağı düştü.

Herkesin endişeye kapıldığı anlar sonrasında oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sevinç sırasında aşağı düşen futbolcu - VİDEO

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