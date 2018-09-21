Sevinirken stadın boşluğuna düşen futbolcu - VİDEO

UEFA Avrupa Ligi A grubunda oynanan Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile İsviçre temsilcisi Zürih'in maçı gündeme oturdu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Karşılaşmayı Zürih, golcü futbolcusu Benjamin Kololli'nin 61. dakikadaki yendi ve 3 puanın sahibi oldu ama Kololli'nin gol sevinci sırasındaki yaşadığı kaza maçın önüne geçti.
26 yaşındaki futbolcu attığı golün ardından tribünlere koştu, sahayla tribün arasındaki boşluğu fark etmeyen futbolcu sevinci sırasında aşağı düştü.
Herkesin endişeye kapıldığı anlar sonrasında oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.