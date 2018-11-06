Sevk sonrası Fatih Terim'den ilk tepki

2-2 sona eren olaylı derbinin ardından Galatasaray'dan 12, Fenerbahçe'den 4 isim PFDK'ya sevk edildi.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, '#KenetlenBaşkaGALATASARAYyok' etiketiyle şu sözleri sarf etti:

"Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yanan gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı."