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Seydou Doumbia Bursa'nın teklifini az buldu

Bursaspor'un gündeminde yer alan Sporting Lizbon'un golcü oyuncusu Seydou Doumbia hakkında Portekiz basını ilginç iddialarda bulundu.

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Seydou Doumbia Bursa'nın teklifini az buldu

Teknik Direktör Samet Aybaba'nın, Bursaspor-Kayserispor karşılaşmasının ardından Doumbia'nın salı günü Bursa'ya geleceği şeklinde yaptığı açıklamaya karşın yıldız futbolcu Bursa'ya gelmedi.

BURSA'NIN VERDİĞİ ÜCRETİ AZ BULDU

Portekiz basınına göre golcü oyuncu bu transferden vazgeçti. 30 Haziran 2020'ye kadar Sporting Lizbon ile sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun Bursaspor'un vereceği yıllık 1,5 milyon Euro'yu az bulduğu iddia ediliyor. Fildişili tecrübeli golcünün Sporting Lizbon'dan yıllık 2,5 milyon Euro kazandığı için Bursaspor'un teklifine olumsuz yanıt verdiği gelen haberler arasında.

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