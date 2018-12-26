Seyirci ortalaması en yüksek takım Fenerbahçe

Geçen sezonun ilk 17 haftasında 12 bin 638 olan ligin seyirci ortalaması, bu sezon yüzde 10 artışla 13 bin 884'e yükseldi. 2017-2018 futbol sezonunun ilk yarısında 1,9 milyon sporsever lig maçlarını statlarda izlerken, 2018-2019'da statlardaki seyirci sayısı 2,1 milyona ulaştı.

FENERBAHÇE'YE BÜYÜK DESTEK

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'nin, buna rağmen seyirci ortalamasını yükseldi. Geçen sezon 29 bin 764 seyirci ortalamasıyla oynayan sarı-lacivertli ekip, 2018-2019'da sayıyı 35 bin 801'e çıkardı. Fenerbahçe, böylece seyirci ortalamasını yüzde 20 oranında artırdı.

Tarihinde ilk kez bu kadar kötü bir ilk yarı geçiren Fenerbahçe, seyirci sayılarında ise zirvede yer aldı. Özellikle Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından taraftarlar kulübüne destek oldu.

Fenerbahçe sahasında ortalama 35.801 taraftara oynadı. Galatasaray ise 34.960 ortalamaya oynadı. Beşiktaş'ta bu rakam 8 maç sonunda 29.508 oldu. Anadolu takımları arasında Trabzonspor, 3 büyüklerin hemen ardında yer alırken, Bursaspor, Konyaspor, Antalyaspor ve Erzurumspor da 10 bin barajını geçen takımlar oldular.

Bir önceki sezonun ilk 17 haftasında seyirci ortalaması 24 bin 108 olan Trabzonspor, bu sezon seyirci ortalamasını yüzde 14 oranında artırarak 27 bin 486'ya ulaştırdı. Bordo mavili ekibin en fazla seyircili iç saha maçı ise 13. haftadaki Fenerbahçe maçı oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe maçını tribünlerde 36 bin 934 kişi izledi.

G.SARAY-F.BAHÇE DERBİSİ ZİRVEDE

En yüksek seyircinin olduğu maç Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oldu. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 2-2 beraberlikle tamamlanan derbiyi 49.392 taraftar izledi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 43.791 seyirci ortalamasıyla ikinci sırada yer alırken, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisini 39.396 seyirci izledi.