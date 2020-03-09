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Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs göndermesi

Ronaldo, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan Juventus-İnter maçında, ilginç bir görüntüye imza attı. Ronaldo, stad girişinde otobüsten indikten sonra olmayan taraftarları selamladı.

| Haber Merkezi
Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs göndermesi
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Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, karşılaşma öncesinde koronavirüs göndermesinde bulundu.

OLMAYAN TARAFTARLARI SELAMLADI 

Portekizli futbolcu, takım otobüsünden stadyuma doğru yürürken taraftarlarla selamlaşma ritüelini gerçekleştirdi.

Ancak Ronaldo'nun selamını verdiği esnada, maçın seyircisiz olması nedeniyle taraftarların olmaması, koronavirüs nedeniyle gönderme yaptığı yorumlarına neden oldu.

Ronaldo'nun bu hareketi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Seyircisiz maçta Ronaldo, 'taraftarları' selamladı- İZLE

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