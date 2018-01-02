Sezon sonunda serbest kalacak olan yıldızlar

Avrupa'da ara transfer dönemi açıldı.

Kulüpler renklerine bağlamak istediği futbolcularla resmi sözleşme imzalayabilecek. Birçok yıldız futbolcunun sözleşmesi de sezon sonu sona erecek.

Kulüpleriyle henüz nikah tazelemeyen oyuncular, sezon sonunda serbest olarak başka kulübe transfer olabilecek.

5 AY SONRA SÖZLEŞMELERİ BİTECEK

Yaklaşık 5 ay sonra serbest kalacak futbolcular arasında Arsenal'in iki yıldızı Alexis Sanchez ile Mesut Özil bulunuyor.

İddialara göre Sanchez ile Manchester City, Mesut Özil ile de Barcelona ilgileniyor. Juventus'un radarında olan Emre Can'ın da Liverpool ile sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.

BALOTELLİ DE SERBEST KALACAK

Türk asıllı Alman futbolcunun önümüzdeki sezon Juventus forması giymesi bekleniyor. İki sezondur Fransa Ligi'nde Nice forması giyen ve burada yeniden bir çıkış yakalayan Mario Balotelli de sezon sonu serbest kalacak.

Manchester United'da da Marouane Fellaini - Juan Mata - Ander Herrera ve Daley Blind'in sözleşmeleri bitiyor. Bayern Münih'in kadrosuna katmak istediği Leon Goretzka'nın Schalke ile kontratı da sezon sonu itibarıyla noktalanıyor.

Sözleşmeleri 5 ay sonra bitecek futbolculardan bazılarının ara transfer döneminde bonservis bedeli karşılığında başka takımlara gitmesi bekleniyor.