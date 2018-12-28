1 Galatasaray Falcao için teklifini yaptı Monaco Kulübü'ne olan yakınlığı bilinen Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın Falcao'yu transfer etmek için görüşmelere başladığını duyurdu.

2 Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular 3 büyüklerde birçok futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beklentileri karşılayamayan isimlerle ya ocak ayında ya da lig bittiğinde yollar ayrılacak.

3 İlk yarının bidon 11'i Geçtiğimiz günlerde ilk yarının en iyi 11'ini yapmıştık. Bugün ise 17 hafta boyunca beklentileri karşılayamayan isimlerden bir kadro oluşturduk.

4 Beşiktaş Serdar Aziz'in peşinde Fatih Terim, "karnım ağrıyor" diyerek Sivas maçında oynamayan ancak ertesi gün Maldivler'e giden Serdar Aziz'i kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi. 28 yaşındaki stoperin adı Beşiktaş'la anılıyor.

5 Ersun Yanal'ın yerli transfer listesi Yeniden takım ruhu oluşturmak için kaliteli yerli futbolculara ihtiyacı olduğunu söyleyen Ersun Yanal, yönetimden Tolgay, Sadık, İrfan Can ve Emre Kılınç'ın alınmasını istedi.

6 Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık Ozan Kabak'a yeni sözleşme teklif ederek 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini ortadan kaldırmak isteyen Galatasaray yönetimi, genç oyuncunun temsilcilerine takıldı.

7 Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Ali Koç tepkisi Mustafa Cengiz'in kendisi için "sokak kabadayısı" diyen Ali Koç'u locasında ağırlayıp samimi görüntüler vermesi Fatih Terim'i kızdırdı.

8 Robinho ile Adebayor yeniden buluşuyor Başakşehir, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattı. 34 yaşındaki futbolcu, yıllar sonra Adebayor'la aynı takımda forma giyecek.

9 Robinho, Başakşehir'de Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Robinho'yu kadrosuna dahil etti.