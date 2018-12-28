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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular

3 büyüklerde birçok futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beklentileri karşılayamayan isimlerle ya ocak ayında ya da lig bittiğinde yollar ayrılacak.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular
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Süper Lig'in ilk yarısında zirvenin uzağında kalan 3 büyüklerde birçok futbolcu beklentilerin altında kaldı.

Aralarında sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuların da yer aldığı isimlerden bazıları devre arasında, bazıları ise lig bittiğinde gönderilecek.

İşte Fenerbahçe'den 14, Galatasaray'dan 9, Beşiktaş'tan ise 7 futbolcunun yer aldığı o liste:

FENERBAHÇE

Slimani (K), Ayew (K), Benzia (K), Skrtel, Neustadter, Tolga Ciğerci, Soldado, Valbuena, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Aatif Chahechouhe, Volkan Demirel, Erten Ersu ve Yiğithan Güveli.

(Slimani ve Tolga Ciğerci ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılabilir)

GALATASARAY

Tarık Çamdal, Donk, Eren Derdiyok, Muğdat Çelik, Ndiaye (K), Linnes, Selçuk İnan, Onyekuru (K), Sinan Gümüş.

(Eren Derdiyok ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılabilir)

BEŞİKTAŞ

Babel, Atiba, Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre, Ljajic (K), Adriano.

(Adriano ve Gökhan Töre ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılabilir)

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