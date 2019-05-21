Sezonun 11'lerini belirledik

Süper Lig'de 2018/2019 sezonu hafta sonu oynanacak mücadelelerle son bulacak.

Galatasaray, geçtiğimiz hafta Başakşehir'i sahasında 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Küme düşme hattında ise kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Takımlarının bu yarışta kaderini belirleyen futbolcuların sezon boyu ortaya koydukları performanslara göre sizler için; Altın, Gümüş ve Bidon 11 yaptık.

İşte hazırladığımız ilk 11'ler şu şekilde:

ALTIN 11: Mert Günok, Douglas, Marcao, Epureanu, Hasan Ali, Dorukhan, İrfan Can, Visca, Feghouli, Onyekuru, Diagne

GÜMÜŞ 11: Uğurcan Çakır, Çaiçara, Vida, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Ljajic, Yusuf, Robinho, Nwakaeme, Burak Yılmaz

BİDON 11: Karius, Sheu, Mirin, Neustadter, İsmail Köybaşı, Oğuzhan Özyakup, Tolga Ciğerci, Lens, Benzia, Ayew, Slimani