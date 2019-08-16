Sezonun ilk kırmızı kartı ve penaltısı

2019-2020 Cemil Usta Sezonu Denizli’de çalan düdükle başladı.
Son şampiyon Galatasaray ile Denizlispor’un karşı karşıya geldiği mücadelede sezonun ilkleri yaşandı.
SEZONUN İLK PENALTI VE KIRMIZISI
Maçın 25. Dakikasında Oğuz Yılmaz’ın Diagne’yi yere düşürdüğü pozisyonda hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasına gitti.
Sezonun ilk penaltısı kazanan Galatasaray, Selçuk İnan’la atıştan yararlanamadı.
İlk yarının sonlarına doğru 10 kişi kalan sarı-kırmızılı takım yeni sezonun bir ilkine daha imza attı.
Daha önce sarı kartı bulunan Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Takımını eksik bırakan Marcao, 2019-20 sezonunda kırmızı kart gören ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.