Sezonun ilk kırmızı kartı ve penaltısı

Spor Toto ile olan anlaşmanın sona ermesinin ardından sponsor arayışı içine giren yayıncı kuruluş, henüz bir marka ile sözleşme imzalayamadı.

Liverpool'da sakatlanan Allison'un yerine forma giyen Adrian, Chelsea ile oynanan Süper Kupa maçının ardından sahaya giren bir seyirci tarafından sakatlandı.

1 L'Equipe: Falcao Galatasaray'da Frasız L'Equipe gazetesi, Monaco'nun teklifini geri çeviren Falcao'nun kesin olarak Galatasaray'la anlaştığını yazdı.

2 Süper Lig'in sponsoru yok Spor Toto ile olan anlaşmanın sona ermesinin ardından sponsor arayışı içine giren yayıncı kuruluş, henüz bir marka ile sözleşme imzalayamadı.

3 Mehmet Demirkol: Nzonzi çok iyi transfer Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Nzonzi'yi değerlendiren Mehmet Demirkol, Fransız futbolcunun Falcao'dan daha iyi bir transfer olduğunu ifade etti.

4 Trabzonspor Sturrdige ile anlaştı Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, İngiliz golcü Sturridge ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

5 Abdullah Avcı'nın Sivasspor 11'i Beşiktaş'ın yeni teknik adamı Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekiple sezonu Sivas'ta açıyor. Deneyimli hoca kafasındaki ilk 11'i şekillendirdi.

6 Fenerbahçe'den giden futbolcular çıkışta Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayırdığı futbolcular yeni takımlarında gösterdikleri performanslarla dikkat çekiyorlar.

7 Mert Çetin resmen Roma'da Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin, bugün sağlık kontrolünden geçti.

8 Mirin kadroya alınmadı Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Mirin, takımdan ayrılmak istemeyince Sivas'a götürülmedi.

9 İstanbul'da sahaya giren taraftar, Adrian'ı sakatladı Liverpool'da sakatlanan Allison'un yerine forma giyen Adrian, Chelsea ile oynanan Süper Kupa maçının ardından sahaya giren bir seyirci tarafından sakatlandı.