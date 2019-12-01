Sezonun son yarışında kazanan Hamilton oldu

Kasımpaşa'nın Kemal Özdeş ile yollarını ayırmasının ardından 13 haftada kovulan hocası sayısı 8'e yükseldi. 9. aday ise dünkü maçın ardından "İstifa edebilirim" diyen Aykut Kocaman.

Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Goller Sörloth ve Nagatomo'dan geldi.

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Fenerbahçe'nin penaltı paylaşımı

Fenerbahçe camiası, Göztepe maçında Altay'ın kurtardığı penaltı atışının tekrar edilmesine isyan ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.