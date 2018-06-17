Shakhtar Donetsk'ten çifte transfer

Ukrayna Premier Lig ekibi Shakhtar Donetsk, kaleci Oleksii Shevchenko ve orta saha oyuncusu Fernando Pedro'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ukraynalı Shevchenko ve Brezilyalı Pedro ile 5'er yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Olimpik Donetsk, Zorya Luhansk ve son olarak Karpaty Lviv'de forma giyen 26 yaşındaki Shevchenko, Ukrayna Premier Lig'de 48 maça çıktı.

Brezilya 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'na da çağrılan 19 yaşındaki Pedro ise geçen sezon Palmeiras'ın altyapı takımında 13 golle en skorer isim oldu.