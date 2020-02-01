Shane Larkin A Mili Takımımızı seçti

Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, Milli Takım'la ilgili kararını verdi.

Lacivert-beyazlı formayla rekor üstüne rekor kıran yıldız oyun kurucu, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı.

"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Larkin, "Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum" ifadelerini kullandı.