Shane Larkin, Anadolu Efes kalacak

Sportando’dan Emiliano Carchia’nın haberine göre, iki taraf yeni bir sözleşme imzalama konusunda büyük mesafe katetti.

NBA ÇIKIŞ MADDESİ VAR

Sözleşmenin iki yıl olması beklenirken Birleşik Amerikalı oyuncunun kontratına ilk sezon sonunda NBA çıkış opsiyonu ekletmesi bekleniyor. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun mevcut sözleşmesinde 31 Temmuz'a kadar NBA çıkış hakkı bulunuyor.

Anadolu Efes’in geçtiğimiz sezon Boston Celtics’ten transfer ettiği oyuncu özellikle sezonun son dönemindeki performansıyla göz doldurmuştu. Takımının gösterdiği başarılarda büyük pay sahibi olan yıldız isim Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisindeki performansıyla MVP olmuştu.