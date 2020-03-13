Shane Larkin: Ligler ertelenmeli

Shane Larkin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs salgınının üstesinden gelmekle sorumlu insanlara kesinlikle saygısızlık yapmak istemem ancak dünyadaki diğer ligler ertelenmiş ya da askıya alınmışken Türkiye Ligi'nin neden hala devam ettiğini anlayamıyorum. Maçların seyircisiz oynanmasının durumu daha güvenli yaptığını anlıyorum ancak bu yeterince güvenli değil.

"VİRÜSÜN YAYILMA RİSKİ ARTIK DAHA BÜYÜK"



Bir basketbolcu olarak sahada rekabet etmekten daha çok keyif aldığım hiçbir şey yok ancak virüsün yayılmasıyla risk eskisine göre daha büyük. Bu yüzden bu maçları oynamaya değmez. Bu, tamamen benim düşüncem ve birçok oyuncunun benimle benzer fikirde olduğunu biliyorum.

"LİGLER ERTELENMELİ"

Birinci öncelik olarak herkesin güvenliğini istiyorum. Virüs, daha fazla kontrol altına alınana ya da daha iyi anlaşılana kadar liglerin ertelenmesi ya da askıya alınması gerektiğine inanıyorum."