Stephen El Shaarawy Çin'e gitti

Birçok ünlü futbolcunun yolunu tuttuğu Çin, yeni bir yıldıza ev sahipliği yapacak. Stephen El Shaarawy, Çin Süper Ligi'nde forma giyecek.

20 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fredy Guarin ve Odion Ighalo gibi oyuncuların da formasını giydiği Shanghai Shenhua, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun transferini resmen duyurdu.

Çin ekibi, İtalyan yıldızı Roma'dan 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. İtalya Milli Takım forması da giyen Stephen El Shaarawy, dört sezondur Roma forması giyiyordu.

Yıldız kanat, 2016 yazında Milan'dan 13 milyon euro'ya Roma'ya gitti. El Shaarawy geçmişte Roma ve Milan'ın yanı sıra Monaco, Genoa ve Padova formaları da giydi.