Shaqiri: Galatasaray'dan hiç teklif almadım

Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa Finali'nin ardından açıklamalarda bulunan Liverpool'un yıldız isimlerinden Xherdan Shaqiri, bugüne kadar hakkında çıkan Galatasaray haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE YAŞAMAK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"

Son birkaç sezondur Galatasaray'ın kendisini transfer edeceğiyle ilgili olarak Türkiye'de çıkan haberler hakkında da konuşan Shaqiri, "Galatasaray'dan bugüne kadar hiçbir teklif almadım. Türkiye kesinlikle yaşamak için çok güzel bir ülke. Çok güzel bir ligleri var ve çok kaliteli takımlar var. Ancak ben Premier Lig'de olduğum için mutluyum. Tabii ki futbolda gelecekte neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Şu anda buradayım ve oldukça iyi bir takımın parçasıyım" ifadelerini kullandı.