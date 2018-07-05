Shaqiri, Manchester United'a çok yakın

Transferde ismi Galatasaray ile de anılan Stoke City'nin İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, Manchester United'ın radarına girdi.
15 MİLYON EURO ÖDEMEYİ GÖZDEN ÇIKARDILAR
İngiliz basınının iddiasına göre Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, Shaqiri'nin serbest kalma maddesi olan 15 milyon euroyu ödeyip İsviçreli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
YENİ TAKIMIMI YAKINDA ÖĞRENECEKSİNİZ
Shaqiri, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Premier Lig'de kalmak istiyorum ve yeni takımımı yakında öğreneceksiniz.'' sözlerini kullanmıştı.