Kulübünün internet sitesine konuşan Shaqiri, “Ronaldo’ya hayrandım. Onu sahada izlemek muhteşemdi. En büyük idolümdü. 2002’de saçımı onunki gibi kestirmiştim. Okulda beni öyle görenler şok olmuştu. Ama gerçekten onu çok seviyordum, hâlâ da seviyorum.” ifadelerini kullandı.

''RONALDO BENİM KAHRAMANIMDI''

Brezilya’nın 1998 Dünya Kupası finalinde Fransa’ya yenildiğinde ağladığını söyleyen Shaqiri, “Ronaldo benim kahramanımdı. Keşke onunla bir gün tanışabilsem. Fransa’da kaybettiklerinde evde ağlamıştım. Onu o kadar çok seviyorum.” dedi.