Shaqiri'den harika röveşata golü - İZLE

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda iki İngiliz temsilcisi Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. 5 golün olduğu karşılaşmada Liverpool, Manchester United'ı 4-1 mağlup etti.

Shaqiri'den harika röveşata golü - VİDEO

SHAQİRİ HARİKA YÜKSELDİ

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada penaltıdan Sadio Mane, 66. dakikada Daniel Sturridge, 74. dakikada penaltıdan Sheyi Ojo ve 82. dakikada yeni transfer Xherdan Shaqiri kaydetti.

Shaqiri'nin röveşatayla Manchester United ağlarına gönderdiği gol ise maçın en güzel golüydü.

Manchester United'ın tek golünü ise 31. dakikada Andreas Pereira attı.