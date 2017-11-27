Sharapova: Çağla zor bir rakipti

Özel bir tenis maçında dünyaca ünlü Rus Maria Sharapova ile milli sporcu Çağla Büyükakçay Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

SHARAPOVA 2-0 KAZANDI

Maria Sharapova, Çağla Büyükakçay'ı 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

ÇAĞLA ZOR BİR RAKİP

Maçtan sonra açıklama yapan ve atmosferden çok etkilendiğini belirten Maria Sharapova ise, "İstanbul için harika şeyler söyleyebilirim. Her şey için teşekkür ederim. Çağla, gençlere örnek oluyor. Ona karşı oynamak zor ama keyifliydi. Çağla performansını her geçen gün arttıran bir oyuncu" şeklinde konuştu.