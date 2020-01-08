Sharapova özel davetle Avustralya Açık'a katılacak

Organizasyondan yapılan açıklamada, dünya sıralamasının 147'nci basamağında yer alan 32 yaşındaki Rus tenisçinin, 20 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam turnuvasına özel davetiyeyle katılmasına karar verildiği belirtildi.

Avustralya'da uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hafta içi 25 bin dolar bağışta bulunan Sharapova, aldıkları karar nedeniyle organizatörlere teşekkür etti.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu yaşayan ve omzunda nükseden sakatlığı nedeniyle eski performansından uzaklaşan Sharapova, 2008 Avustralya Açık'ta kupanın sahibi olmuştu.