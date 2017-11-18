Sharapova Türk tenisine katkı sağlayacak

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, dünyaca ünlü Rus sporcu Maria Sharapova'nın İstanbul'da gelecek hafta Çağla Büyükakçay ile yapacağı özel maçla, Türk tenisine katkı sağlayacağını söyledi.

"FAYDA SAĞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya tenisinin yıldızı, aynı zamanda dünyada en fazla bilinen sporculardan biri olan Sharapova'yı getirerek, Türkiye'de tenis algısını yükseltip, tenisin yayılmasına fayda sağlamayı düşünüyoruz. Aynı zamanda dünyanın bir numarası olmuş sporcuların bizim sporcularımızla o kortlarda oynayabildiğini kendi sporcularımız da görsün istiyoruz." dedi.