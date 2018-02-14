Shaun White altın madalya kazandı

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların beşinci gününde, 31 yaşındaki ABD'li sporcu White, 97,75 puanla podyumun zirvesine çıktı.

White, 2006 Torino ve 2010 Vancouver'ın ardından aynı branşta üçüncü kez altın madalyaya uzandı. 2014 Soçi'nin gümüş madalyalı ismi Japon Ayumu Hirano, 95,25 puanla Güney Kore'de de başarısını tekrarladı.

92 puanlık performans sergileyen ve bronz madalyanın sahibi olan 23 yaşındaki Avustralyalı Scotty James ise kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazandı.