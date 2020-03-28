Shevchenko: Aptal hareketlerden kaçınalım

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınını kontrol altına almak için ülkeler vatandaşlarına, ''evde kal'' çağrısında bulunuyor.
Konuyla ilgili konuşan Ukrayna Milli Takım Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, bireysel düşünmemek gerektiğini belirtti.
''DÜNYAYI DÜŞÜNELİM''
43 yaşındaki teknik adam Andriy Shevchenko "9 yaşındaydım ve Çernobil faciası oldu, uzun süre karantinadaydık. Ben bu durumu zaten yaşadım. Eğer aptal hareketlerden kaçınırsak, bu virüsten kaçınırız. Bireysel düşünmeyelim, dünyayı düşünelim'' ifadelerini kullandı.