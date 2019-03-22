Shevchenko: Piatek benim veliahtım

Efsane Milan kadrosunun golcüsü Andriy Shevchenko, ara transfer döneminde Genoa'dan mavi-siyahlılara katılan Krzysztof Piatek hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan medyasında konuşan Sheva, Polonyalı golcü ile ilgili, "O, inanılmaz bir içgüdü ile gol atıyor. Mükemmel bir golcü gibi oynuyor. Her iki ayağını da kullanabiliyor ve Milan'ın başarısında büyük pay sahibi" dedi.

Ukraynalı eski golcü, konuşmasının devamında Piatek'e "O benim varisim" yorumunda bulunurken, "Piatek, benim Milano'da ki varisim, gerçekten muhteşem bir golcü" dedi.

Shevchenko, Milan forması ile çıktığı 322 müsabakada 175 gol 27 asistlik performans ile oynamıştı.

Krzysztof Piatek, ara transfer döneinde Genoa'dan 35 milyon euro bedelle Milan'a transfer olmuş ve çıktığı 10 karşılaşmada 8 gole imza atmıştı. Polonyalı golcünün şu anda ligde 19 golü bulunuyor. (Genoa ile 9 gol)